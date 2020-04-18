طاهٍ شهير يرسل وجبات لعاملي القطاع الصحي في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

ساهم الطاهي البريطاني المعروف، توم كريدج، بدور في مساعدة الأطباء والممرضين والعاملين الآخرين الذين يقفون في صدارة مجابهة فيروس «كورونا»، من أجل تجاوز تلك الحالة الطارئة من خلال توزيع ألف وجبة جاهزة يومياً. ويقدم كريدج برامج للطهي في التلفزيون البريطاني، ويدير ثمانية متاجر لها صلة بالطعام، لكنها تضررت بشدة بسبب إجراءات العزل العام التي فرضت لوقف انتشار فيروس «كورونا».



وقال كريدج، إنه وأصدقاءه قاموا بهذه الخطوة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مستشفى وكسهام بارك في بلدة سلاو بغرب لندن، سعياً لمساعدة العاملين الذين لا يوجد لديهم مطعم ولا يستطيعون الحصول على طعام من السوبر ماركت. وتحصّلت المجموعة على 140 ألف جنيه استرليني خلال خمسة أيام عبر صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي.



واستطاعت المجموعة بهذه الأموال والتبرعات من موردي الطعام المحليين، من استخدام منشأة كريدج لإنتاج الطعام لبدء إعداد وجبات للعاملين بالمستشفيات المحلية والفقراء. وتأمل المجموعة جمع ما يكفي من المال والمتطوعين للحفاظ على استمرار العمل ستة أسابيع على الأقل. وقال كريدج: «الطعام يجري فعلياً نقله إلى الأطباء وطاقم التمريض، في المستشفى، بإمكانهم فقط وضعه في مايكروويف والحصول عليه، إنه الوقود من أجل استمرارهم في العمل».