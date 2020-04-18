«كورونا» يضرب قصر الرئاسة بأفغانستان

المصدر: كابول رويترز

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت إن 20 موظفاً على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الرئيس أشرف غني (70 عاماً) إلى التواصل مع أغلب فريقه رقمياً. وذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية سُلمت للقصر الرئاسي في كابول أصابت الموظفين بالعدوى وبدأ الكثيرون منهم بالشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.



وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى». وأضاف «بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص واضطررنا لوضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي ولكن العدد قد يكون أكبر».



وقال صديق صديقي المتحدث باسم غني إن لجنة الخدمة المدنية كانت قد طلبت من الموظفين الحكوميين بالفعل البقاء في منازلهم قبل إجراء الفحوص وإن هذا الأمر جرى تمديده ثلاثة أسابيع إضافية.



وقال مصدر حكومي لرويترز إن غني، الذي قال في السابق إنه يعاني مشكلات صحية في المعدة، حد من التواصل مع موظفيه ويعقد أغلب الاجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ولم يلتقِ شخصياً سوى بعدد محدود من دائرته المقربة.



وسجلت أفغانستان حتى اليوم السبت 933 حالة إصابة مؤكدة بالمرض. وتعاني البلاد نقصاً في الأغذية والأدوية في ظل استمرار الاشتباكات مع حركة طالبان. ولقي 30 شخصاً حتفهم بسبب المرض حتى الآن، ولكن مسؤولين في مجال الصحة يقولون إن العدد أكبر بكثير على الأرجح مما تم الإعلان عنه بسبب إجراء الفحوص على نطاق محدود.