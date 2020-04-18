888 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

المصدر: ا ف ب

احصت المملكة المتحدة السبت 888 وفاة اضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد الى 15 الفا و464.

ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي اعلنتها وزارة الصحة وبلغت 847 وفاة.وبلغ عدد المصابين بالفيروس 114 الفا و217 في زيادة بلغت 5526 عن الجمعة.

والارقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات، الامر الذي عرضها للانتقاد لانها لا تتضمن الوفيات في دور المسنين او في المنازل.

واحصى مكتب الاحصاءات الوطنية الذي يحصي الوفيات في شكل اكثر شمولا ولكن مع فارق عشرة ايام، 217 وفاة مرتبطة بالوباء في الثالث من ابريل في دور المسنين في انجلترا وويلز، وفق اخر تعداد اسبوعي له.

لكن منظمة "كير انغلند" التي تمثل دور مسنين مستقلة اعتبرت ان العدد الفعلي للوفيات اكبر بكثير وقد يناهز 7500.

وقررت الحكومة البريطانية "الخميس" ان تمدد لثلاثة اسابيع على الاقل الاغلاق العام الذي بدأ في 23 مارس في محاولة لكبح انتشار الوباء، واعلنت في اليوم التالي تسريع وتيرة جهودها لتطوير لقاح في اقرب وقت.