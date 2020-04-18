وفاتان اثنتان و18 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم السبت أنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10,653 حالة، وفق "يونهاب".

وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير.

وتراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 إلى 40 منذ يوم 9 أبريل، ولم يزد على 30 حالة لليوم الخامس على التوالي في الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري، وانخفض اليوم إلى أقل من 20 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في مدينة دايغو الجنوبية الشرقية وحالتان بإقليم كيونغ سانغ الشمالي على التوالي، كما اكتشفت 4 حالات في إقليم كيونغ كي، وجاءت حالة في كل من سيئول وإنتشون.

وبغير هذه المناطق، سجل إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي حالتين، وأبلغ كل من إقليم كانغ وون وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي عن حالة واحدة، واكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.

ومن بين 18 حالة جديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 9 حالات، وتُعزى الحالات الباقية إلى الإصابات المحلية.

ووصل عدد الوفيات إلى 232 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 108 حالات إلى 7,937 حالة خلال نفس الفترة.