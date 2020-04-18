«طالبان» تطلق سراح 20 أسيراً

المصدر: (كابول - وكالات)

أطلقت حركة طالبان سراح دفعة ثالثة ضمت 20 أسيراً من الموالين للحكومة، ليصل عدد المفرج عنهم خلال الأسبوع الجاري إلى 60 شخصاً بموجب اتفاق سلام تم إبرامه بين طالبان والولايات المتحدة.

وكانت طالبان سلمت الأحد الماضي 20 أسيراً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإقليم قندهار، جنوبي البلاد. وجاءت خطوة حركة طالبان بعد أن أطلقت الحكومة سراح 361 مسلحاً من الحركة على أربع مراحل بدأت منذ أوائل أبريل من مركز احتجاز باغرام في محاولة لإحراز تقدم في محادثات السلام ومكافحة جائحة كورونا.

في المقابل، قتل مسلح ستة من العمال الأفغان في قاعدة باغرام الجوية بإقليم بروان شمالي البلاد. وألقت وحيدة باللوم على مسلحي حركة طالبان في الهجوم، لكن ناطقاً باسم الجماعة نفى تورطها فيه.