حصيلة وفيات كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 150142 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية أمس الجمعة حتى الساعة 19,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من 2207730 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 483000 شخص.

ومنذ التعداد، الذي أجري بالأمس الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 9022 وفاة جديدة و91270 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (2985) وبرّ الصين الرئيسي (1290 وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا)، والمملكة المتحدة (847).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 22745 وفاة من أصل 172434 إصابة، ثم إسبانيا مع 19478 وفاة من أصل 188068 إصابة، وفرنسا مع 18681 وفاة من أصل 147969 إصابة، والمملكة المتحدة مع 14576 وفاة من أصل 108692 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى أواخر ديسمبر، إجمالي 82367 إصابة (26 حالة جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77892 شخصاً.

بلغت الوفيات في أوروبا الجمعة الساعة 19,00 ت غ 96721 حالة من أصل 1100677 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 35929 وفاة (715428 إصابة) وفي آسيا 6801 وفاة (157131 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5371 وفاة (117953 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 4242 وفاة (89460 إصابة) وفي افريقيا 995 وفاة (19296 إصابة) وفي أوقيانيا 83 وفاة (7785 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.