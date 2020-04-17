إندونيسيا تسجل أعلى عدد من حالات الإصابة بكورونا في جنوب شرق آسيا

المصدر: وام

سجلت إندونيسيا اليوم 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" ليرتفع عدد المصابين بها إلى 5923 حالة متجاوزة بذلك الفلبين ولتصبح الدولة الأعلى بمعدل تفشي المرض في جنوب شرق آسيا.



وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن بلاده أجرت 42 ألف فحص حتى الآن بزيادة ثلاثة أمثال عما كانت عليه قبل أسبوعين.

وأوضح يوريانتو في تصريحات تلفزيونية له - أعلن خلالها تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بالمرض ما رفع عدد المتوفين بسببه إلى 520 شخصا وهو أكبر عدد في دولة بشرق آسيا بعد الصين -.. أن " العدوى ما زالت تحدث والأمر بات كارثة وطنية".