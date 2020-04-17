ألمانيا تعلن السيطرة على وباء كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت المانيا "الجمعة" أن وباء كورونا "كوفيد-"19 بات تحت السيطرة بعد شهر من القيود على الاختلاط الاجتماعي التي فرضتها السلطات ووعدت بإنتاج الأقنعة الواقية بكميات كبيرة قبل أسبوع من بدء تخفيف اجراءات العزل تدريجيا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة للمرة الأولى، أن كل مصاب بـ "كوفيد-19" في البلاد بات ينقل العدوى إلى أقل من شخص.

وأشارت الى ان معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب للوباء بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن فيروس كورونا المستجد بات "تحت السيطرة".

وقال الوزير إن "أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع النسبي على أساس يومي. التفشي بات الآن مجددا تحت السيطرة".

ويعد معدل انتقال العدوى مؤشرا غاية في الأهمية لأنه يؤثر على قدرة النظام الصحي على استيعاب تدفق المرضى.

وأكد وزير الصحة الألماني أنه "يجب تعلم كيفية التعايش مع الفيروس".

ومن أجل تجنب عودة انتشار الفيروس، ستعمد ألمانيا الى صنع كميات كبرى من الأقنعة الواقية.