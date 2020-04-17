أثرياء إفريقيا يكافحون فيروس كورونا

المصدر: لاغوس - أ ف ب

ينشط نجارون تحت شمس حارقة لتجهيز أرضيات خشبية في كانو كبرى مدن شمالي نيجيريا، لتشييد مركز عزل جديد لاستقبال المرضى المصابين بوباء كوفيد-19.

ووراء هذه المبادرة أغنى رجل في إفريقيا أليكو دانغوت الذي تقدَّر ثروته بأكثر من 15 مليار دولار، بحسب تصنيف وكالة بلومبرغ في 2019.

وتم نصب خيمتين عملاقتين قادرتين على استيعاب 250 سريراً في ملعب كرة القدم في المدينة التجارية التي ولد فيها.

وفي البلاد التي تعد 200 مليون نسمة، أدى سوء الإدارة في المرافق العامة لعقود إلى تراجع القطاع الصحي، في حين أنه غالباً ما يستعان بالقطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويضم تحالف القطاع الخاص ضد وباء كوفيد-19، الذي تم إنشاؤه في نهاية فبراير برئاسة دانغوت ومجموعة "أكسيس بنك" المصرفية النيجيرية، نحو خمسين مؤسسة وعدت بتقديم 57 مليون دولار للبلاد، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها فرانس برس.

تسارع وتيرة التعبئة

وسيتولى القطاع الخاص بناء سبعة مراكز عزل في المدن الكبرى (كانو ولاغوس وأبوجا وميدوغوري وبورت هاركوت...)، وسيحاول زيادة قدرات التشخيص في نيجيريا التي لم تُجْرِ سوى 5 آلاف فحص منذ بداية تفشي الوباء.

ويبدو أن إفريقيا حالياً أقل تضرراً بالوباء من باقي العالم مع إحصاء 16200 حالة و900 وفاة رسمياً، بحسب تعداد لفرانس برس.

لكن الخبراء يدعون إلى توخي الحذر، لأن الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس قد يكون أكبر بسبب قلة الفحوص.

إنشاء صندوق

وتشتد التعبئة في كل مكان، ففي جنوب إفريقيا، وعد كل من قطب المناجم باتريس موتسيبي (أفريكان رينبو مينيرالز) وأسرتي روبرت (صندوق ريمغرو للاستثمار) وأوبنهايمر (ألماس دي بيرز) بتقديم 53,3 مليون دولار.

وعلى صعيد القارة، أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الأسبوع الماضي، إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم اقتصادات إفريقيا.

وفي السابع من أبريل، أطلق الاتحاد الإفريقي صندوقاً خاصاً بكوفيد-19 وافقت الدول الأعضاء المساهمة فيه بمستوى 17 مليون دولار.