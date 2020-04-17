6 شروط حددتها «الصحة العالمية» لتخفيف قيود «كورونا»

المصدر: إعداد - قسم السياسة

يعيش العالم اليوم تحت قيود صارمة من أجل منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد

قيود على السفر / قيود على الحركة / حجر منزلي / تباعد اجتماعي / إغلاق الأماكن العامة / عمل عن بعد / تعليم عن بعد /

وبعد ما يقارب نحو 5 شهور من اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في ووهان الصينية

حددت منظمة الصحة العالمية 6 شروط أساسية لرفع القيود وهي:

1- معرفة أصل كل حالة منفردة ومجموعة حالات العدوى

2- القدرة على العثور على كل حالة جديدة واختبارها وعزلها ومعالجتها

3- تقليل مخاطر الإصابة في بؤر تفشي الفيروس الفتاك مثل المستشفيات ودور التمريض

4- اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والمواقع الأساسية الأخرى

5- إدارة مخاطر استقبال حالات جديدة من الخارج من خلال الكشف عن المسافرين المصابين

6- تعليم المجتمعات بشكل كامل ومشاركتها وتمكينها من التكيف مع السلوكيات الوقائية