الصين تسجل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس، من بينها 15 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الحالات الـ11 الجديدة الأخرى سُجلت محليا، ومن بينها 5 حالات في مقاطعة قوانغدونغ و3 في مقاطعة هيلونغجيانغ و2 في مقاطعة شاندونغ وواحدة في مقاطعة لياونينغ بحسب موقه CGTN.

ولم ترد أنباء عن تسجيل وفيات يوم الخميس في البر الرئيسي الصيني، كما تم تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه فيها، وجميعها حالات محلية، اثنتان في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.