حصيلة كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 19,00 ت غ.

وشُخّصت أكثر من 2135410 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 465700 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 9490 وفاة جديدة و101787 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (4505) والمملكة المتحدة (861) وفرنسا (753).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 31590 وفاة من أصل 648788 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 53489 على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 22170 وفاة من أصل 168941 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17920 وفاة من أصل 165027 إصابة، والمملكة المتحدة مع 13729 وفاة من أصل 103093 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى أواخر ديسمبر، إجمالي 82341 إصابة (46 حالة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 3342 وفاة، فيما شفي 77892 شخصاً.

بلغت الوفيات في أوروبا الخميس عند الساعة 19,00 ت غ 92941 حالة من أصل 1082930 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 32803 وفيات (678698 إصابة) وفي آسيا 5391 وفاة (153340 إصابة) وفي الشرق الأوسط 5260 وفاة (113977 إصابة) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 3702 وفاة (80706 إصابات) وفي افريقيا 951 وفاة (18033 إصابة) وفي أوقيانيا 79 وفاة (7730 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.