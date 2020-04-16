نتائج صادمة للعزل بالقوة في نيجيريا.. دماء كثيرة سالت

المصدر: أبوجا- رويترز



أعلنت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أن قوات الأمن النيجيرية قتلت 18 شخصاً على مدى أسبوعين أثناء تنفيذ إجراءات العزل العام التي فُرضت لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).



وسجلت نيجيريا كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للطاقة في القارة 407 حالات إصابة مؤكدة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس و12 حالة وفاة.



وفرضت السلطات إجراءات العزل العام، والتي كان من المقرر في البداية أن تستمر 14 يوماً في 30 مارس الماضي في مدينة لاغوس المركز التجاري الرئيس في جنوب البلاد وولاية أوجون والعاصمة أبوجا. ومددت السلطات تلك الإجراءات يوم الأحد لمدة أسبوعين، كما فرضت ولايات أخرى مثل ولاية كانو المركز الاقتصادي بشمال البلاد قيوداً على التنقل.



وقالت المفوضية، وهي هيئة مستقلة، في بيان أمس، إن هناك «حالات موثقة لأعمال قتل خارج نطاق القضاء أفضت إلى 18 حالة وفاة» بين 30 مارس الماضي و13 أبريل الجاري.