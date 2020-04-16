6 شروط من منظمة الصحة العالمية لتخفيف قيود مكافحة "كورونا"

المصدر: جنيف - د ب أ

طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، الدول التي ترغب في رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بضرورة الوفاء بمجموعة من الشروط لمنع أي ارتفاع آخر في حالات العدوى.

وقال تيدروس، في خطابه الأسبوعي للدبلوماسيين المقيمين في جنيف، إن تخفيف القيود الاجتماعية والاقتصادية "يجب أن يتم بعناية فائقة".

وحذّر من أنه "إذا تم ذلك بسرعة كبيرة، فإننا نخاطر بانبعاث للفيروس قد يكون أسوأ من وضعنا الحالي".

وأضاف أنه يجب على الحكومات ضمان السيطرة على انتشار الفيروس المميت.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، فإن هذا يعني أن السلطات الصحية يجب أن تعرف أصل كل حالة منفردة ومجموعة حالات العدوى.

ويجب أن تكون النظم الصحية الوطنية قادرة أيضاً على العثور على كل حالة جديدة واختبارها وعزلها ومعالجتها، ويجب تعقُّب جميع الاتصالات الاجتماعية الأخيرة لكل شخص مصاب.

وشدد تيدروس على أن البلدان التي تريد تخفيف قيودها يجب أن تقلل من مخاطر الإصابة في بؤر تفشي الفيروس الفتاك مثل المستشفيات ودور التمريض.

وقال تيدروس إنه يجب اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والمواقع الأساسية الأخرى، وهذا يشمل الابتعاد الجسدي والالتزام بقواعد وآداب النظافة، وربما كذلك قياس درجة الحرارة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.

ويجب على البلدان أيضاً إدارة مخاطر استقبال حالات جديدة من الخارج، من خلال الكشف عن المسافرين المصابين، وعن طريق عزل أولئك الذين يصلون من البلدان التي يتفشى فيها كوفيد-19.

وأكد تيدروس ضرورة تعليم المجتمعات بشكل كامل ومشاركتها وتمكينها من التكيف مع المعيار الجديد في التصرف بطرق تمنع حدوث إصابات جديدة.