حبيسات "كورونا" يروين قصص عزلة فرضتها ظروف أخرى

المصدر: إعداد - فاتن صبح

فرض فيروس كورونا عزلة على نطاق واسع، في تجربة يعرفه تفاصيلها السجناء الذي يجابهون تحديات استثنائية في الزنزانة. قاست ثماني نساء هذه التجربة وقدمن بعض النصائح التي تساعد على التكيف مع التجربة. شاركت النساء الثماني في بعض النصائح المتعلقة بكيفية التعامل مع الوحدة، وما يجب القيام به للتحكم في برنامج الحياة اليومي وأهمية تناول الطعام بشكل جيد حت في ظل عدم وجود الخضروات.

وكشفت قصص النساء عن المرونة والأمل مدى قوة النفس البشرية، حين تتعرض لقسوة الظروف، إذ تقول بولين كارينغتون، إحدى السجينات السابقات التي أمضت 40 عاماً خلف القضبان، إن عزلها مجدداً عن عملها وحياتها وأحبتها جعلها تشعر بأنها دخلت السجن مجدداً، في تجربة يمكن أن تجرّد الإنسان من شغفه وقيمته، على حد قولها. وتشير كارينغتون، إلى أنّها تلجأ إلى الصلاة لتخطي هذه المحنة على غرار ما كانت تفعل عندما كانت مسجونة.

وتقول إنّ القدرة على محاربة الصعاب موجودة دائماً، لكن الناس يحتاجون الشجاعة من أجل التغيير. وتنصح كارينغتون بالتحلى بالإرادة والأمل والثقة، وخلق روح المرح وعدم السماح لأمد الضغط النفسي أن يطول، ما من شأنه تدمير الصحة والغرق في الإحباط.

بدورها، تقر فايث بارتلي، بأنها لم تكن تعرف مدى أهمية التواصل مع الآخرين قبل انتشار فيروس كورونا، وهو أمر بقدر ما عذبها دفعها إلأى ابتكار لغة إشارات خاصة جعلها تتواصل مع الآخرين وتحرص دوماً على أن تبلغهم بكدى حبها لهم.

وشكل الطعام الصحي بالنسبة لليزا شورتر أزمةً كبرى في السجن استعانت به لمواجهة الأزمة الحالية بحيث ابتكرت وجبات مما وجد من مكونات من أجل أن تشعر بالشبع وتتمكن من محاربة الوحدة.

وتقول كيري ديليو إن ورق الحمام ومنتجات النظافة الشخصية أصعب ما يمكن الحصول عليه في السجن، وتوصي من خلال تجربتها في هذا الإطار وفي ظل فقدان تلك المنتجات اليوم، بأن الطريقة الأمثل تكمن في محاولة الابتعاد عن التصرف بأنانية ومساعدة بعضنا البعض بوقف التكديس.

بالنسبة للاتيرا بلايك التي قبعت في السجن الانفرادي مدة عام كامل فإن الإيمان بالله قد ساعدها كثيراً على تخطي محنتها إضافةً ليقينها الدائم بأن الأمور ستؤول للأفضل وأنها ساعتئذ ستتمكن من أن تفعل ما يحلو لها، وتذهب أينما تشاء. وتدعو إلى أن نفعل أشياء تشعرنا بالسعادة كالاسترخاء وتناول طعام نحبه والاستماع للموسيقى ومشاهدة فيلم جيد، والبقاء في أمن وقوة.

عايشة بارنيت لم تتمكن أثناء فترة السجن من التواصل مع أقاربها وأحبتها، الأمر الذي تركها تشعر بالوحدة والإحباط، إلا أن استغلته اليوم في التفكير بأمور بديلة يمكن فعلها للبقاء على تواصل كالحصول على طوابع مقابل غسل ملابس سيدات عجائز لتراسل من تحبهم وتجعلهم يشعرون بمدى حبها لهم.



وركزت أخريات كجميلة واريس على مناقشة الخطط المستقبلية مع المحيطين بها والتحدث عن اهتمامات مشتركة.

وأكدت كيتي ماريرو على أنه حين تكون الأمور خارجة عن سيطرتك لا بدّ من تقبّلها كما هي والتحلي بالصبر الجميل والإيمان الراسخ.