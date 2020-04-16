92 وفاة جديدة في إيران والحصيلة 4869

المصدر: أ ف ب

أعلنت طهران الخميس 92 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تنخفض فيه الحصيلة دون المئة في البلد الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي أشار المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 4869 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1606 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين 77,995 من أصل 310,340 شخص خضعوا للفحوص.

ومن بين المصابين 52,229 حالة عولجت في المستشفيات وخرجت بعد تعافيها، واصفا الأمر بأنه يتخذ "منحنا تصاعديا".

كما لا يزال هناك 3594 مصابا في حالة حرجة.