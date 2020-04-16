دواء صيني تقليدي لعلاج "كورونا"

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفاد موقع "بي آر نيوزواير"، نقلاً عن شركة "شيتجوانغ يلينغ لصناعة الأدوية المحدودة"، أنه في 14 ابريل، أعلنت شركة "يلينغ لصناعة الأدوية" وفرعها "بكين يلينغ لصناعة الأدوية"، أنهما تسلَّمتا وثيقة الموافقة على طلب مكمل دوائي يتعلق بتطبيق إرشادات جديدة لكبسولات "ليانهوا كنغوين" (وحبيباتها) الصادرة عن إدارة الدولة الصينية للأدوية، وأنه تمت الموافقة على الكبسولات والحبيبات بإضافة "إرشادات وظيفية" إلى الإرشادات الموافق عليها أصلاً، كالآتي: "في العلاج التقليدي للالتهاب الرئوي التاجي المستجد، يمكن استخدامها لنوع خفيف شائع من الحمى والسعال والتعب"، وفي "الاستخدام والجرعات" زيادتها "في حالة كوفيد -19 خفيف، يكون العلاج لطبيعي لمدة 7 إلى 10 أيام" وهكذا.

وتوصف كبسولات "ليانهوا كنغوين" وحبيباتها لنزلات البرد والإنفلونزا في الصين، وتم تطويرها ضمن إرشادات نظريات الطب الصيني التقليدي.

وأفادت الشركة أنه خلال الوباء الحالي في الصين أصبحت كبسولات "ليانهوا كينغوين" وحبيباتها أكثر دواء صيني موصى به لعلاج كوفيد-19، وأنه في الإصدار السابع إلى التاسع من مخطط تشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي المستجد للمصابين بالفيروس التاجي، الذي نشرته لجنة الصحة بالولاية وادارة الدولة للطب الصيني التقليدي، يوصى بتناول كبسولة (حبيبات) ليناهوا كينغوين للوقاية والعلاج المرضى الذين يعانون تعباً وحمى خلال فترة المراقبة الطبية.

ووفقاً للشركة، تم تأكيد فعالية كبسولة "ليانهوا كينغوين" وحبيباتها في علاج "كوفيد -19" خلال التجارب الأساسية والدراسات السريرية، وأن فريق طبيب الرئة، زونغ نانشان، نشر أخيرا ورقة في مجلة "أبحاث علم الادوية" كانت أول مقالة بحثية عن دواء ببراءة اختراع صيني فعال ضد الـ "سارس –كوف-2".

وفي تلك الدراسة، أفيد أن "ليانهوا كينغوين" يمكنها أن تمنع بشكل كبير تكاثر الفيروس التاجي المستجد في الخلايا، وتقلص تعبير جزيئات الفيروس في الخلايا بشكل كبير بعد علاج الفيروس التاجي.

وأفادت الشركة ان هذه الموافقة هي في الإرشادات المعتمدة في الأصل، بإضافة للإرشادات الجديدة "النوع الخفيف العادي لكوفيد-19"، وان الدفعة الجديدة من وصفات الدواء في الوقت نفسه، لم تنظر في الوضع الاصلي للدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية.

وحتى الآن، أفادت الشركة أنه تم تسجيل كبسولات ليانهوا كينغوين في هونغ كونغ وماكاو والبرازيل وإندونيسيا وكندا والموزامبيق ورومانيا وغيرها من الأماكن كـ"دواء ببراءة اختراع صيني"، أو "دواء"، أو "دواء من الأعشاب" أو "منتجات صحية طبيعية"، وتمت الموافقة عليه للتسويق.