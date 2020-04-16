الصين ترد على الاتهامات: لا دليل على خروج كورونا من مختبر بووهان

المصدر: وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.

وأدلى تشاو لي جيان المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير تشرته محطة "فوكس نيوز" التلفزية أمس الأربعاء، وذكرت فيه أن فيروس كورونا نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي، وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن على بكين الإفصاح عما تعلمه بخصوص هذا الفيروس.