الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض حسب "سكاي نيوز عربية".

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، فقد استأنفت نحو 90 في المئة من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات في يناير الماضي لاحتواء الفيروس.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.