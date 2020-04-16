إليزابيث وارن تدعم ترشيح بايدن

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أيدت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن أمس رسمياً، جو بايدن، بعد أن وحد الحزب الديمقراطي صفوفه وراء نائب الرئيس السابق لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقالت وارن في تغريدة: «في لحظة الأزمة هذه، من الأهم أكثر من ذي قبل أن يعيد الرئيس المقبل إيمان الأمريكيين بحكومة جيدة وفعالة. وأنا أرى أن جو بايدن يساعد أمتنا في إعادة البناء».

وفي رسالة مصورة، قالت إن بايدن «يعلم أن إدارة أي حكومة بالنزاهة والكفاءة والقلب سوف تنقذ الحيوات ومصادر الرزق. وأننا لا يمكننا تحمل السماح لدونالد ترامب مواصلة تعريض حياة ومصدر رزق كل أمريكي للخطر. تعد السيناتور صاحبة الآراء التقدمية آخر أبرز خصوم بايدن التي تعلن دعمها له».

ويأتي تأييدها بعد أيام من إعلان السيناتور بارني ساندرز رسميا دعمه لبايدن. ودعا ساندرز وهو موالٍ قوي لتيار اليسار كل حلفائه إلى دعم المرشح الديمقراطي المفترض في خطوة رئيسية لضمان ألا يشهد الحزب انقساماً كبيراً في ظل وجود عناصر من اليسار لديها تحفظ على بايدن.