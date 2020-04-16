أوروبا نحو مؤتمر لتطوير لقاح لـ«كورونا»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، أنّها ستنظم مؤتمراً عبر الانترنت للجهات المانحة في الرابع من مايو لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد وباء كوفيد19-.

وأوضحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي، أنّ اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس، مضيفة: «سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة». وتابعت أن اتصالات أجريت مع منظمات كبرى وسيعقد المؤتمر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، معربة عن أملها في أن تلبي الدول والمنظمات في العالم أجمع هذا النداء.

وعرضت فون دير لاين، بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خارطة طريق لخروج منسق للاتحاد الأوروبي من العزل. وجاء في سلسلة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء من الواضح أنه سيتعين على المجتمعات التعايش مع الفيروس إلى حين تطوير لقاح أو علاج. ورأت منظمة الصحة مطلع الأسبوع، أنّ تطوير لقاح آمن وفعال ضروري لوقف كلي لتفشي الوباء.

وبدأ سباق عالمي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وأعلنت مجموعتا الأدوية العملاقتان سانوفي و«غلاكسو سميث كلاين»، نيتهما توحيد جهودهما لتطوير لقاح ضد فيروس كوفيد- 19، وتأملان أن تتمكنا بفضل هذا التعاون من تحقيق نتيجة بحلول 2021.