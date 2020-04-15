طبيبة بريطانية لـ«البيان»: نجاة الجدّة من كورونا رسالة أمل

المصدر: لندن- عمر يوسف

أكدت متخصصة صحية بريطانية لـ«البيان» أن تغلب الجدة المعمرة كوني تيتشن البالغة من العمر 106 أعوام، على فيروس «كورونا»، يعد رسالة أمل لجميع الفئات المصابة بالوباء.



وقالت الدكتورة البريطانية من أصل عراقي، إيناس جابر، في تصريح لـ«البيان»: إن انتصار الجدة المعمرة كوني تيتشن على فيروس «كورونا» مع تجاوزها حاجز 106 سنوات يعد رسالة قوية للجميع، الكبار والمرضى والشباب، وأنه يمكن هزيمة الفيروس بالعزيمة والرعاية الطبية الجيدة.



وحاربت تيتشن الفيروس لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن تحصل على شهادة من الأطباء تؤكد شفاءها من الفيروس.



وأثارت نجاة الجدة البريطانية التي ولدت في سبتمبر عام 1913، تفاؤلاً كبيراً في إمكانية هزيمة الفيروس بين كبار السن، حيث أن القناعة التي باتت شبه راسخة ان الفيروس يتمكن من هذه الفئات العمرية بكل سهولة.



يذكر أن أرقام الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس «كورونا» سجلت تراجعاً قليلاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على الرغم من أن المملكة المتحدة تواجه حالياً ذروة انتشار الفيروس، كما قالت الحكومة والأطباء في وقت سابق.