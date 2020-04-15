مقال للرئيس الصيني يُنشر غداً..ما الذي سيقوله شي بينغ؟

المصدر: دبي - البيان

من المقرر أن يُنشر غداً الخميس مقال للرئيس الصيني شي جين بينغ حول التضامن والتعاون العالميين لمحاربة وباء فيروس «كورونا» الجديد.



وحسب موقع «قناة الصين العربية»، سينشر مقال بينغ، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في العدد الثامن من مجلة (تشيوشي).



وأورد الموقع بعض المقتطفات من المقال المنتظر. وقال إنه سيؤكد أن التضامن والتعاون هما السلاح الأقوى ضد المرض. ويتابع أن المرض ينتشر سريعاً في العالم ويفرض تهديداً هائلاً على حياة وصحّة الأشخاص ويجلب تحدياً هائلاً لأمن الصحة العامة العالمي. ويشير المقال إلى أنه من الضروري أن يعزز المجتمع الدولي الثقة ويتصرف بوحدة ويعمل معاً للرد على المرض بشكل جماعي.



ويضيف المقال أن الفيروسات لا تعرف حدوداً، والأوبئة لا تفرّق بين الأعراق، واستطرد أن الطوارئ الكبيرة، مثل تفشي (كوفيد-19)، لن تكون الأخيرة في عصر العولمة الاقتصادية، وأن البشرية سوف تظل تواجه اختبارات تفرضها تحديات أمنية تقليدية وغير تقليدية مختلفة.



حالة ملحة



ويذكر المقال أن هذه الحالة الطارئة المتعلقة بالصحة العامة العالمية أوضحت إلحاحية وضرورة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مشدداً على أنه بالتضامن والتعاون فقط يستطيع المجتمع الدولي أن ينتصر على المرض ويحمي البيت المشترك للبشرية. ويقول إن الصين تدعم رؤية بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مشيراً إلى أن الحكومة الصينية تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة، وقدمت تحديثات عن تفشي المرض لمنظمة الصحة العالمية ودول ومناطق معنية في الوقت المناسب.



ويضيف المقال أن الحكومة الصينية نشرت تسلسل الجينوم للفيروس في أقرب فرصة وتشاطر خبرتها في السيطرة على المرض وعلاجه مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي من دون تحفظ.