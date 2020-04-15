بعد هزيمة «كورونا».. ووهان تغلق مستشفى ليشنشان الميداني

المصدر: دبي - البيان



بعد نقل المرضى الأربعة الأخيرين إلى المستشفيات المحلية في 14 أبريل، أتم مستشفى ليشنشان المؤقت الذي بني في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي، لمكافحة «كورونا» مهمته وأغلق رسمياً اليوم الأربعاء.



وقالت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية على موقعها الإلكتروني: إنه تم الإعلان عن الإغلاق الرسمي للمستشفى حديث البناء والمخصص لقبول المرضى المصابين بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد-19)، بعد نقل آخر أربعة مرضى فيه ذوي حالات الإصابة الخطيرة إلى وحدات العناية المركزة بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، ليواصلوا تلقي العلاج، مؤكدة أنه سيتم الاحتفاظ بأجنحة مستشفى ليشنشان، استعداداً لاستخدامها المستقبلي عند الحاجة.



وزينت رسومات ملونة جدران المستشفى أبدعتها كوادر طبية، للتهنئة بانتصار البلاد على الجائحة، وقد جذبت عدسات المصورين. وفي الحفل الختامي، لوح الأطباء والممرضات بالأعلام وكتبوا أسماءهم على ملابس زملائهم للذكرى.



ختم النهاية



وشوهد الطاقم الطبي وهو يضع ختماً على باب عنبر بالمستشفى الذي توقّف مؤقتاً عن العمل، مع الانتصار شبه النهائي على المرض.



وتنقل شبكة الصين الإعلامية عن جياو يا هوي، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، قوله إن إغلاق المستشفى تطور بارز في معركة ووهان المستمرة منذ شهور ضد الوباء، ما يشير إلى أن علاج (كوفيد-19) في المدينة «عاد إلى المسار الطبيعي».



وقالت السلطات: إن مستشفى ليشنشان لن يفكك بل سيتم الاحتفاظ به لفترة، وقال مسؤول محلي في حشد يصفق له: «نأمل ألا يستأنف المستشفى عملياته مرة أخرى».



وفي ظل مكافحة تفشى فيروس «كورونا» الجديد، بدأ بناء مستشفى ليشنشان في 25 يناير من العام الحالي، وتم بناؤه في غضون وقت قياسي، عشرة أيام. وخلال الأيام الـ 68 يوماً من دخوله حيز الاستخدام إلى إغلاقه، تم قبول وعلاج 2011 مريضاً مصاباً بفيروس «كورونا»، بما فيهم 899 مريضاً كانوا في حالة خطيرة، و179 مريضاً كانوا في حالة حرجة.