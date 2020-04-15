الصحة العالمية: لا وقت نضيعه والهم الوحيد إنقاذ الأرواح

المصدر: أ ف ب

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية اليوم "الأربعاء" بعد إعلان ترامب تعليق التمويل الأمريكي لها "لا وقت نضيعه" و"الشاغل الوحيد" انقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على تويتر "لا وقت نضيعه. الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي فيروس كورونا المستجد" بدون ذكر قرار ترامب.

ووسط الجدل مع الرئيس الأمريكي الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء والتأخر في إطلاع العالم حول تفشيه، أعاد مدير عام المنظمة نشر تغريدات دعم من شخصيات سياسية وباحثين وأشخاص غير معروفين.

وأعلن لاري بريليانت عالم الأوبئة الأمريكي "عملت طوال 10 سنوات لصالح منظمة الصحة حول الجدري وشلل الأطفال وفقدان البصر ومساعدة ضحايا تسونامي. وتعاونت مع ستة مدراء عامين بالنسبة لي كان تيدروس وغرو برونتلاند الأفضل. هناك حملة سياسية حقيقية تستهدف تيدروس".

و أعلن دونالد ترامب تعليق مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة بسبب "سوء إدارتها" للوباء.

وبحسب ترامب تساهم بلاده في المنظمة بمستوى "400 إلى 500 مليون دولار سنويا" مقابل 40 مليونا للصين "أو حتى أقل".

وترفض منظمة الصحة اتهامها بالانحياز للصين وتؤكد أنها تقدم توصياتها في ضوء ورود المعلومات العلمية حول فيروس كورونا المستجد وانتقاله وسبل مكافحته. وقال تيدروس "منظمة الصحة بعيدة من السياسة".

وانتقدت كل من الأمم المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي القرار الأمريكي وقف مساهمة واشنطن لمنظمة الصحة.

كما انتقده بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت التي تعد أول مساهم خاص في موازنة منظمة الصحة ومقرها جنيف.