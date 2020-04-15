بلغاريا تحجر على قرية بكاملها ومالاوي تعلن الإغلاق

المصدر: وكالات

تم عزل قرية بأكملها في بلغاريا بسبب فرار مريض يعاني من كوفيد -19، المرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج وعودته إلى قريته.

وذكرت قناة "بي تي في" التلفزيونية أن الرجل (58 عاما)، الذي يعاني أيضا من شكل حاد من مرض السكري، استقل سيارة أجرة من المستشفى جنوبي بلغاريا إلى مسقط رأسه بقرية بانيشيريفو أمس الثلاثاء.

وأمر وزير الصحة كيريل أنانييف بإخضاع القرية للحجر الصحي 14 يوما على الفور.

وعثرت الشرطة على الرجل في منزله بالقرية. وتمت إعادته إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وسجلت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، 713 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس، كما سجلت 35 حالة وفاة و81 حالة تعافي.

وفي مالاوي، أعلن رئيس البلاد أمس الثلاثاء إغلاقا يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، لتنضم مالاوي إلى دول الجنوب الأفريقي الأخرى.

وقال الرئيس بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، الذي أعلن الإغلاق اعتبارا من 18 أبريل حتى التاسع من مايو "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من كوفيد".

وقال الوزير إن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.

ومن قبل، أعلن معظم دول الجنوب الأفريقي، ومن بينها جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، تطبيق إغلاق كامل أو جزئي. ومددت ناميبيا أمس الثلاثاء أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصف أسبوع.

وباستثناء جنوب أفريقيا، التي رصدت 2415 حالة إصابة حتى الآن، لم تسجل دول الجنوب الأفريقي إصابات بعدد كبير حتى الآن.