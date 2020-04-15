عدد مصابي كورونا في العالم يقترب من عتبة المليونين

المصدر: البيان الإلكتروني

يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من نحو مليوني إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز. وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، ونشر أمس الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل ليصل إلى 1.9 مليون شخص، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة، بحسب (DW).

وكانت جامعة جونز هوبكنز، التي ترصد حالات الإصابة بـ (كوفيد19-) قد أشارت في وقت سابق أن حالات الإصابة العالمية تجاوزت حاجز المليوني شخص، لكنها قامت بتعديل الرقم في وقت لاحق من أمس الاثنين.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا بـ 20 ألفا و465 حالة وإسبانيا بـ 17 ألفا و756 حالة، حسب جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 حالة ليصل العدد إلى 2969.

في هذا السياق قال لوثار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس الثلاثاء إن انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في الأيام الماضية ربما يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد القيامة.

وأضاف في إفادة صحفية "لذلك لا يمكننا حتى الآن (إصدار) تقييم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان عدد الحالات ينخفض ​​بالفعل"، مضيفا أنه يجب على الألمان الانتظار واستمرار الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية، سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الثلاثاء 126600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2998 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 164 حالة في غضون 24 ساعة.

زيادة يومية قياسية في روسيا

أما في روسيا فقد أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا إن البلد سجل اليوم الثلاثاء 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة. وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.

وفي الصين، حيث بدأ الوباء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 86 حالة قادمة من الخارج. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن من بين الحالات القادمة من الخارج توجد 79 حالة في إقليم هيلونج جيانج المتاخم للحدود مع روسيا، وأوضحت أن جميعهم صينيون قادمون من روسيا.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82249 حالة، من بينهم 1170 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و77738 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض.