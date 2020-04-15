واشنطن تريد «تغييراً جذرياً» في منظمة الصحة العالمية

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث «تغيير جذري» في منظمة الصحة العالمية وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة فيما يشهد العالم وباء كوفيد- 19.

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا «لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. ولكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسناً هذه المرة». وأضاف «نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأمريكيين».

وتقول إدارة ترامب، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا.