117 مليون طفل مهددون بـ«الحصبة»

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

حذّرت الأمم المتحدة من أن حوالي 117 مليون طفل في أرجاء العالم معرضون لخطر الإصابة بالحصبة لأن عشرات البلدان تقلص برامج التطعيم الخاصة به فيما تحارب فيروس كورونا المستجدّ القاتل.

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن 24 دولة، بما في ذلك العديد من البلدان التي تتعامل بالفعل مع تفشي واسع النطاق للحصبة، علقت برامج التطعيم. وتوقفت برامج التطعيم في 13 دولة أخرى بسبب وباء كوفيد-19.

وذكرت مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية في بيان مشترك أنه من الضروري الاحتفاظ بقدرة التطعيم أثناء تفشي فيروس كورونا وبعده. وقالت إنّ «أكثر من 117 مليون طفل... يمكن أن يتأثروا بتعليق الأنشطة المقررة للتطعيم» ضد الحصبة.

وتابعت «تدعم المبادرة الحاجة إلى حماية المجتمعات والعاملين في قطاع الصحة من كوفيد-19 خلال فترة توقف الحملات الجماعية حيث تكون مخاطر المرض عالية».

وتصيب الحصبة، وهي مرض شديد العدوى، حوالي 20 مليون شخص سنوياً معظمهم دون سن الخامسة. ورغم أن اللقاح رخيص ومتوفر بسهولة، ارتفعت حالات الحصبة في السنوات الأخيرة.

وأفاد مدير إدارة التطعيم في منظمة اليونيسف روبن ناندي أنّ «علينا أن نعي تأثير كوفيد-19 الذي يهدد بتفشي مرض الحصبة. وهو مرض معدٍ للغاية وقاتل لكن له بالفعل لقاح آمن وفعّال». وقالت مبادرة الحصبة «من المرجح أن يموت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً بسبب مضاعفات الحصبة».