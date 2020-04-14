وفيات «كورونا» تقفز من 5 آلاف إلى 120 ألفاً في شهر

المصدر: دبي ـ البيان



كان عدد قتلى فيروس كورونا السبت 14 مارس 2020، في مختلف دول العالم إلى 5429، في حين بلغ عدد الإصابات 145,369، ومعظم الضحايا هم من الصين، أما اليوم الثلاثاء المصادف ليوم 14 أبريل انتقل العدد من 5000 إلى أزيد من 120000، أي بزيادة تتجاوز 11500 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الفيروس، اليوم الثلاثاء، 120 ألفاً و434، فيما وصلت أعداد الإصابات مليوناً و933 ألفاً و800 حالة.



وتوزعت عدد الإصابات في مقارنة عملتها «البيان» قبل شهر في الصين 81021 حالة، إيطاليا: 17660 حالة، إيران: 11364 حالة،



كوريا الجنوبية: 8086 حالة، إسبانيا: 4231 حالة، فرنسا: 3640 حالةـ ألمانيا: 3062 حالة، الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة، لكن اليوم سجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة. كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة بلدان العالم في أعداد وفيّات كورونا، وذلك بـ23 ألفاً و644 وفاة، تليها إيطاليا بـ20 ألفاً و465 ومن ثم إسبانيا بـ18 ألفاً و56 وفاة، أما في الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فقد بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 3 آلاف و341.



ومنذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، انتشر فيروس كورونا في 210 دول ومناطق حول العالم، فيما تعافى 456 ألفاً و539 مصاباً.