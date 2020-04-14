تعاون بين أكبر شركتَيْ أدوية في العالم لتطوير لقاح «كورونا»

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس اثنتان من أكبر شركات إنتاج الأدوية على مستوى العالم، وهما «جلاكسو سميث كلاين» البريطانية و«سانوفي» الفرنسية، عن بدء تعاونهما بهدف تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا»، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي عن توصيفه كجائحة تهدد العالم.



وبحسب ما نشره موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني، فقد أصدرت الشركتان أمس بياناً مشتركاً أفادتا فيه باعتزامهما البدء في اختبار لقاح مُحتَمَل ضد الجائحة في مرحلة لاحقة من العام الجاري، على أن يكون اللقاح جاهزاً للاستعمال خلال النصف الثاني من العام المقبل.



ولم توضح الشركة في بيانهما الشروط المالية للاتفاق فيما بينهما، إلا أنهما أفصحتا عن بعض الجوانب التقنية، حيث أفادتا بأن «سانوفي» ستتولى استخدام المستضدات في استهداف البروتين الذي يعيش على سطح فيروس «كورونا» ويساعده في مهاجمة خلايا أجسام البشر، فيما ستتولى «جلاكسو سميث كلاين» انتاج المواد المساعدة التي من شأنها تقليل الجرعة اللازمة من المصل في كل جرعة.



يُذكَر أن «هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم» بالولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت بصفة جزئية في تمويل الأبحاث التي أجرتها «سانوفي» لتوليد المستضدات.



وقالت إيما وولمسلي، الرئيس التنفيذي لــ «جلاكسو سميث كلاين» في تصريح عبر الهاتف: «باعتبار شركتنا رائدة عالمية في تصنيع الأمصال، فإن تركيزنا رقم 1 ينصب حالياً على تطوير مصل مضاد للفيروس. ويعد هذا بالطبع أمراً حيوياً لخطة الخروج التي يحتاجها العالم».



وأضافت وولمسلي بقولها: «تجلب الشركتان من خلال تعاونهما قدرات تصنيعية هائلة. لدينا الكثير من العمل كي نقوم به باعتبار أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة. وأعتقد أنه إذا نجحنا، فسنكون قادرين على تصنيع مئات الملايين من الجرعات من اللقاح سنوياً بحلول نهاية العام المقبل».