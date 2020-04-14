حاكم نيويورك يتمرّد: لن أنفّذ أوامر ترامب

المصدر: دبي - البيا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الثلاثاء، إنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا. وقال كومو في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك». وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل «تحدياً دستورياً» بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.



وكان ترامب قال الاثنين إنه يعتقد أن لديه «سلطة كاملة» على الولايات فيما يتعلق باستجابة الدولة للوباء، في موقف رفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات باعتبار أنه يفتقد لسند دستوري.