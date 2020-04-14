موسكو قد تواجه نقصاً في أسرّة المستشفيات لعلاج «كورونا»

المصدر: موسكو - رويترز



حذرت السلطات في العاصمة الروسية موسكو، من أن المدينة قد تعاني من نقص في عدد أسرة المستشفيات لعلاج حالات الإصابة المتزايدة بفيروس «كورونا» خلال أسبوعين أو ثلاثة رغم الجهود المحمومة لزيادة عدد تلك الأسرّة. وسارع إقليم موسكو، الأكثر تضرراً بسبب الفيروس في روسيا، إلى إعادة ترتيب الأوضاع في المستشفيات لعلاج مرضى الفيروس الجديد، وأتاح آلاف الأسرة الجديدة. لكن المسؤولين قالوا إن ذلك قد لا يكون كافياً.



وقالت إدارة الصحة في مدينة موسكو «مقر رئاسة العمليات يتوقع أنه على الرغم من إدراج عدد متزايد من العيادات الحكومية والاتحادية والتجارية، فمن الممكن أن يحدث نقص في الأسرة في المستشفيات التي أعيد تطويرها، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة».



وارتفعت الإصابات المؤكدة الجديدة في العاصمة الروسية بواقع 1489 خلال الليل، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 13002. ويتلقى نحو ستة آلاف من سكان موسكو العلاج في المنزل. وقال مركز الاستجابة للفيروس في البلاد إن الحالات على الصعيد الوطني زادت بمعدل يومي قياسي خلال الليل، ليصل العدد الإجمالي في روسيا إلى 21102. وتوفي 170 شخصاً في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.