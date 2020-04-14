الولايات المتحدة تسجل 1509 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة 1509 أشخاص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تناهز تقريباً تلك المسجّلة في اليوم السابق (1514 وفاة)، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالمياً من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وكذلك أيضاً من حيث عدد ضحاياه.