ترامب: سأتخذ قراري بفتح الاقتصاد نهاية الأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ قراره بشأن فتح الاقتصاد نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا قللت من حجم الإصابات.

وقال في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول مستجدات كورونا، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة.

وأضاف ترامب "نبحث إعادة فتح الاقتصاد، وللرئيس الصلاحية والسلطة لاتخاذ القرارات النهائية، والولايات لا تستطيع فعل أي شيئ دون موافقتي".

وأكد أن بلاده اتخذت الإجراءات في الوقت الصحيح، وقال "عدد الوفيات لدينا منخفض مقارنة مع دول أخرى وبعدد السكان".