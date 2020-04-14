ترامب: أصدرت قيود السفر قبل وفاة أي أمريكي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة.

وقال في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول مستجدات كورونا، إن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا قللت من حجم الإصابات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد الدول التي تحتاج إلى أجهزة تنفس.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة أجرت أكثر من ثلاثة ملايين اختبار لكورونا.

من جانبه قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن 15 يوما من العزل الصحي غير كافية لمحاربة الفيروس، لكنه أضاف "في المقابل تضرر الكثيرون بسبب هذه الإجراءات".