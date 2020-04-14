وفيات كورونا تتخطى 117 ألفا في العالم

المصدر: ا ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 117.752 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.

وشُخّصت أكثر من مليون و889 ألف إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 402 ألف شخص.

ومنذ الساعة 19,00 الأحد سجّلت 5236 وفاة جديدة بكوفيد-19 و64457 إصابة حول العالم.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 1446 حالة تليها المملكة المتحدة مع 717 حالة وفرنسا مع 574 حالة.

والولايات المتحدة التي سجّلت أول حالة نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 22935 وفاة من أصل 568176 إصابة، فيما أعلنت السلطات عن شفاء 42071 مريضاً على الأقل.

والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 20465 وفاة من أصل 159516 إصابة، ثم إسبانيا مع 17489 وفاة من أصل 169496 إصابة، وفرنسا مع 14967 وفاة من أصل 136779 إصابة، والمملكة المتحدة مع 11329 وفاة من أصل 88621 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، إجمالي 82160 إصابة (108 حالات جديدة بين السبت والأحد) بينها 3341 وفاة (حالتا وفاة جديدتان)، فيما شفي 77663 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا الإثنين في الساعة 19,00 ت غ 80370 حالة وفاة من أصل 962979 إصابة وفي الولايات المتحدة وكندا 23732 وفاة (593722 إصابة) وفي آسيا 5021 وفاة (141367 إصابة) وفي الشرق الأوسط 913 وفاة (102900 إصابة) وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 2810 وفيات (65580 إصابة) وفي افريقيا 833 وفاة (14994 إصابة) وفي أوقيانيا 73 وفاة (7871 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.