باكستان تناشد رعاياها العاملين بالخارج التبرع لمواجهة كورونا

المصدر: د ب ا

ناشد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الإثنين، الباكستانيين العاملين في الخارج بتقديم تبرعات مالية لمساعدة الحكومة على تخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال خان في رسالة بالفيديو إنه طلب التبرعات "حتى نتمكن من التعامل مع تداعيات الحظر المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا".

وأشار خان إلى أن هناك ارتفاعاً في معدلات بسبب إغلاق الشركات، وتعطل مئات الآلاف من العمال بالأجر اليومي عن العمل.

وتشير التقديرات إلى تعرض أكثر من 18 مليون وظيفة في باكستان للخطر بسبب القيود الحالية لمكافحة الفيروس المميت، والتي تشمل حظر التجول الذي فرضه الجيش في بعض المناطق.

ومن المتوقع اصدار قرار بتخفيف القيود أو تمديدها بعد تقييم القادة المدنيين والعسكريين للموقف غداً الثلاثاء.

وسجلت باكستان حتى الآن 5.374 حالة إصابة بالفيروس القاتل و93 حالة وفاة.

وناشد خان بالفعل زعماء العالم بإطلاق مبادرة تخفف أعباء الديون على الدول النامية لمكافحة "كوفيد 19".