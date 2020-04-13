كيم جونغ أون يعيد تشكيل أعلى جهاز حاكم في كوريا الشمالية

المصدر: سيئول ـ أ.ف.ب

أطلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عملية إعادة تشكيل واسعة للجنة شؤون الدولة، التي تعد أعلى جهاز حاكم في البلاد وتتمتع بصلاحيات واسعة، حيث جدد أكثر من ثلث أعضائها، كما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.

ويترأس كيم لجنة شؤون الدولة التي استبدل خمسة من أعضائها الـ13.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن هذا التعديل أقره أمس مجلس الشعب الأعلى أي البرلمان الكوري الشمالي.

ورأت ريتشل لي العضو السابق في الإدارة الأمريكية والخبيرة في شؤون كوريا الشمالية أن «هذا تعديل ضخم في أوساط إدارة لجنة شؤون الدولة».

وأُنشئت تلك اللجنة في عام 2016 كبديل عن لجنة الدفاع الوطني التي كانت الجهاز الأعلى المسؤول عن اتخاذ القرارات السياسية في البلاد.

بالتوازي، أظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية مئات من أعضاء مجلس الشعب الأعلى جالسين جنباً إلى جنب ودون أن يرتدي أي منهم قناعاً واقياً.

وأعاد بيان حكومي التأكيد على أنه لم تسجل «أي إصابة» بفيروس كورونا المستجد على الأراضي الكورية الشمالية، رغم أن الوباء الذي ظهر في الصين المجاورة امتد تقريباً إلى كافة أنحاء العالم.

ووضعت بيونغيانغ آلاف الكوريين الشماليين ومئات الأجانب، من بينهم دبلوماسيون، في الحجر الصحي، وقامت بعمليات تعقيم واسعة تفادياً لكارثة، وفق خبراء، يمكن أن تنجم عن انتشار الفيروس في بلد يعد نظامه الصحي متهالكاً.

وتابعت الحكومة في بيانها «ستتكثف حملة الدولة ضد الوباء لمنع انتشار كوفيد-19».