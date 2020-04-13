تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى10آلاف و 537 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه المرة الثانية منذ أواخر شباط/فبراير الماضي التى تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 بعد أن سجلت 27 اصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.

وتشير الاصابات الجديدة اليوم الاثنين إلى انخفاض حاد عن ما كانت عليه في ذروة الاصابات يوم 29 فبراير، حيث تم تسجيل 909 اصابات جديدة، وفقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



ولا تزال السلطات الصحية في البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، إلى 217 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

وبلغ عدد المرضى الذين تعافوا من المرض 7 آلاف و 447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.