أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية

المصدر: وكالات

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، بعد يوم من الإعلان المفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في حالة من الذعر.

وقال الوزير في بيان: "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد قطّ أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه".

غير أن الرئاسة التركية قالت في وقت لاحق في بيان: "لم تُقبل استقالة وزير الداخلية. سيواصل أداء وظيفته".

ومساء الجمعة، فاجأ الوزير ملايين السكان بإعلان دخول قرار حظر الخروج من المنزل ليومين حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة بالبلاد.

وبث الإعلان المفاجئ الذعر في صفوف آلاف السكان الذين احتشدوا في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى خرق تدابير التباعد الاجتماعي.

وانتقد آلاف المعارضين ورواد الإنترنت طريقة تطبيق القرار الحكومي، واتهموا السلطات بتهديد حياة آلاف الناس.

وقال صويلو عقب انتشار مشاهد الفوضى، مساء الجمعة، إن تطبيق العزل جاء في إطار "توجيهات رئيسنا" رجب طيب أردوغان، لكن الوزير أعلن الأحد أنه يتحمل "المسؤولية كاملة على تطبيق هذا الإجراء".