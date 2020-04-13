بالصور..شفاء سيدة عمرها 97 عاماً من فيروس كورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

عندما تلقت البرازيلية جينا دال كوليتو (97 عاما)، علاجا من أعراض فيروس كورونا فى المستشفى فى الأول من أبريل، ربما اعتقد قليل من الناس أنها ستنجو من الفيروس القاتل.

ومع ذلك خرجت دال كوليتو، على مقعدها المتحرك من مستشفى فيلا نوفا ستار فى ساو باولو، وسط تصفيق الأطباء والممرضين أمس الأحد لتصبح أكبر مريض معروف ناج من مرض كوفيد-19 فى البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا، بحسب وكالة رويترز.

Image

وكان شفاؤها غير المتوقع بارقة أمل فى البرازيل، التى كشف المرض ضعف نظامها الصحى، وأثار جدالا سياسيا حادا حول الوسيلة الأمثل لوقف انتشار الفيروس ووقف تداعى الاقتصاد.

Image

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى