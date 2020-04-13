ماذا قال جونسون بعد خروجه من المستشفى؟

المصدر: ا ف ب

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد أن معركته الشخصية مع وباء كوفيد-19 "كانت لتأخذ أي منحى" وأن الأطباء انقذوا حياته "بلا شك"، وذلك في تسجيل مصوّر سجّل عقب مغادرته المستشفى حيث خضع للعلاج في قسم العناية المشددة.

وخرج جونسون، أرفع مسؤول سياسي يصاب بالفيروس بالعالم، من المستشفى في لندن، حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه في البلاد 10 آلاف وفاة.

وقال الزعيم البالغ من العمر 55 عاما "سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه سويا"، متابعا "على الرغم من أن القتال لم ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه المعركة الوطنية المذهلة".

وتطرّق جونسون على "وجه الخصوص إلى شخصين من أفراد طاقم التمريض بقيا إلى جانب سريري لـ48 ساعة في وقت كانت الأمور لتأخذ أي منحى" اثناء علاجه في مستشفى سانت توماس في لندن. وقال إنه خرج من المستشفى بعد "أسبوع أنقذت فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية فيه حياتي بلا شك".

وأوضح أنه سيواصل تعافيه في تشيكرز، مقر إقامته في شمال غرب لندن.

وكان جونسون نقل إلى المستشفى الأحد الماضي، وأدخل الإثنين إلى قسم العناية المركزة وخرج منه الخميس.

ومذاك وجونسون يتعافى في المستشفى ويشاهد أفلاما ويقرأ بحسب الصحافة البريطانية.