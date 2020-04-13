دواء لـ«كورونا» يعطي نتائج إيجابية

المصدر: (واشنطن-وكالات)

كشف الناطق الرسمي باسم الكلية الأمريكية لأمراض الحساسية والربو والمناعة البروفيسور طلال النصولي عن دواء لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال النصولي في إفادة مبشرة له مع قناة «الحدث» إن اكتشاف لقاح للمرض يحتاج ربما من 6 أشهر إلى سنة أو حتى سنة ونصف.

وعلى الرغم من هذا الإعلان إلا أن النصولي زف بشرى سارة حول علاج للمرض، فقد أعلن عن دراسة طبعت، أمس، في

أقدم مجلة طبية في العالم، حول تجربة أجريت على حالات خطرة جداً مصابة بـ«كوفيد 19»، كانت وضعت أصلاً على أجهزة التنفس الصناعية بسبب تدهور وضعها.

وكشف الطبيب أن دواء اسمه «REMDESIVIR» استخدم في التجربة وأعطي لـ53 مريضاً ممن أجريت عليهم الدراسة، فأظهر نتائج إيجابية ممتازة على 68% منهم، فيما فقد 18% حياتهم.

إلى ذلك، توقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة د. أنتوني فاوتشي، أن تأخذ أزمة كورونا في الانحسار بعد أشهر.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي» إن الحياة ستعود إلى طبيعتها في الولايات المتحدة بحلول نوفمبر المقبل.