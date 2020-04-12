«كورونا» يطيح بوزير الداخلية التركي

المصدر: دبي - البيان

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم، استقالته من منصبه، بسبب التخبط الحكومي تجاه الإجراءات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، الذي يتصاعد بقوة في أنحاء تركيا.

ونشر صويلو في صفحته الرسمية على تويتر، خطاب الاستقالة باللغة التركية، معتذراً للرئيس التركي، عن الفشل الذي حدث في الليلة التي أعلن فيها حظر التجول يوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن القرار قبل ساعتين فقط من التطبيق، ما أدى إلى اندفاع مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع، وحدوث فوضى عارمة، تخللها إطلاق رصاص ومشاجرات ليلية صاخبة في معظم أحياء مدينة إسطنبول والمدن الكبرى.

وأعلن صويلو في خطاب الاستقالة، أنه يتحمل مسؤولية كاملة عما حدث، مزيحاً بذلك حملاً ثقيلاً من الانتقادات الحادة الموجهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتحكم بشكل فردي بملف إدارة أزمة «كورونا»، واستبعد حتى رؤساء البلديات المعارضة من أي مشاركة في القرار. ومن المرجح أن يكون صويلو كبش فداء، للتغطية على فشل أردوغان في إدارة الأزمة.