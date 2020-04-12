جونغ أون يتفقّد وحدة دفاع جوي

المصدر: سيئول - د.ب.أ

تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وحدة تابعة للدفاع الجوي، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، في أحدث خطوة على ما يبدو تهدف إلى تعزيز انضباط القوات والاستعداد، وسط مخاوف بشأن فيروس «كورونا» المستجد. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم زار مجموعة من الطائرات الهجومية، تحت قيادة الإدارة المعنية بمضادات الطائرات بسلاح الجو بالمنطقة الغربية لفحص أدائها المتعلق بالدفاع الجوي، بدون ذكر موعد الزيارة.

وأضافت الوكالة في مقال لها باللغة الإنجليزية «اطلع كيم جونغ أون على استعداد الطلعات الجوية للمقاتلات وأداء واجبات الدفاع الجوي بالمنطقة الغربية».

جاء تفقد زعيم كوريا الشمالية لوحدة الدفاع الجوي في أعقاب تقرير نشرته الوكالة الجمعة بأن كيم أشرف على تدريبات لإطلاق قذائف الهاون، يرى بعض المراقبين أنها مسعى يظهر أن الاستعداد العسكري لبيونغ يانغ لن يتراجع بسبب جهودها ضد وباء «كورونا».

في الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن كيم جونغ أون عيّن شقيقته الصغرى في منصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم. وتقوم كيم يو جونغ بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين.