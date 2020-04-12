إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلاديش

المصدر: دكا - أ.ف.ب

أعلنت سلطات بنغلاديش أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً، اليوم الأحد، في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، بعد أيام من توقيفه على إثر مطاردة استمرت 25 عاماً.

وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد الذي قاد بنغلاديش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس 1975.

وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو عشرة ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبد المجيد، غيابياً، وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009، وتم تنفيذ العقوبة في خمسة مدانين بعد أشهر.

وفر عبد المجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلاديش الشهر الماضي، حسب الشرطة، وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء في العاصمة دكا.

وأعلن وزير العدل في بنغلاديش أنيس الحق أن إدارة السجن نفَّذت حكم الإعدام فيه ليل السبت / الأحد بعد رفض طلب عفو رئاسي، وأوضح أن تنفيذ حكم الإعدام تم في أكبر سجن بالبلاد في كيرانيغانغ جنوب العاصمة.

وتحيي بنغلاديش هذه السنة ذكرى مرور مئة عام على ولادة مجيب الرحمن، لكن تم تقليص النشاطات في هذا الإطار بسبب انتشار وباء (كوفيد-19).

ونجت الشيخة حسينة من المجزرة في 1975 لأنها كانت مع شقيقتها في أوروبا حينذاك.