فحص جماعي للوافدين من أمريكا إلى كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - د.ب.أ

ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن جميع الوافدين من الولايات المتحدة سيخضعون لفحوص فيروس «كورونا» المستجد في غضون ثلاثة أيام من العزل الذاتي، بدءاً من هذا الأسبوع، حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وطبقاً للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتزايد الحالات المؤكدة التي تأتي من الولايات المتحدة باستمرار، ما يدعو إلى تعزيز الحجر الصحي ضد فيروس كوفيد-19 بدءاً من الغد.

وأظهرت بيانات المركز أن 343، أو 37.6% من إجمالي 912 حالة مستوردة جاءت من الولايات المتحدة، لكن في الأسبوعين الماضيين قفزت النسبة إلى 49.7%.

ومنذ 27 مارس، يواجه جميع الوافدين من الولايات المتحدة إجراءات مشددة للحجر الصحي، إذ تواجه كوريا الجنوبية ارتفاعاً في حالات الإصابة المستوردة بالفيروس.

ومن جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و512 شخصاً.

وأعلن المركز الكوري الجنوبي أن البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عدداً من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل، وهو انخفاض حاد من ذروة الإصابة يوم 29 فبراير، الذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ارتفع إلى 214 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.