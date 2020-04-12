حصيلة كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت الساعة 19,00 ت غ.

شُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة وإقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط الى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلت للشفاء.

منذ آخر تعداد الجمعة الساعة 19,00 ت.غ، سجلت 6205 وفيات و81219 إصابة جديدة على الأقل حول العالم.

خلال 24 ساعة، سجلت المملكة المتحدة 917 حالة وفاة مقابل 635 في فرنسا.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 19468 من 152271 إصابة، وفي إسبانيا 16353 وفاة (161852 اصابة)، وفرنسا 13832 وفاة (129654 اصابة)، والمملكة المتحدة 9875 وفاة (78991 اصابة).

وسجلت الصين القارية (دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس أول مرة نهاية ديسمبر، اجمالي 81953 اصابة (46 جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 3339 وفاة (3 جديدة) و77525 حالة شفاء.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا السبت عند الساعة 19,00 ت.غ 73948 وفاة من بين 898273 إصابة.

وأحصيت في آسيا 4734 وفاة و134227 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4649 وفاة و96597 إصابة، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2381 وفاة و57797 إصابة، وإفريقيا 726 وفاة و13297 إصابة، وأوقيانيا 66 وفاة و7496 إصابة.

أعدت الحصيلة استناداً إلى البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.