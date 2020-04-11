عدد الإصابة بكورونا يتجاوز 10 آلاف في السويد

المصدر: د ب ا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السويد، التي تبنت قيودا أقل صرامة من تلك المتبعة في الدول الأوروبية الأخرى لمواجهة الفيروس، 10 آلاف حالة، وفقا للبيانات الرسمية المنشورة اليوم السبت.

وسجلت البلاد إجمالي 887 حالة وفاة بمرض كوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، وفقا للسلطات الصحية السويدية.

وأصبحت أعداد حالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس في السويد هي الأعلى بين الدول الاسكندنافية، لكن عدد سكان البلاد البالغ نحو 3ر10 مليون نسمة يفوق جيرانها بكثير.

وعلى النقيض من الدول المجاورة، أبقت الحكومة السويدية المطاعم والمقاهي والمدارس ورياض الأطفال مفتوحة. وما زالت التجمعات العامة لما يصل إلى 50 شخصا مسموحا بها.